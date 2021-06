Países mais ricos do mundo chegam a acordo para um IRC mínimo de 15%

epa09248882 G7 Finance Ministers pose for a family photograph at Lancaster House during the G7 Finance Ministers meeting in London, Britain, 05 June 2021. EPA/ANDY RAIN © EPA

É um acordo "histórico". Os ministros das Finanças do G7 - os países mais ricos do mundo - chegaram este sábado a acordo para a criação de uma taxa mínima de 15% sobre as multinacionais, como a Google e a Amazon e pode representar muitos milhões de receita para os Estados.

O acordo - dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Itália e Japão - deverá levar outros países a fazerem o mesmo, nomeadamente na reunião do G20 no próximo mês em Itália

O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak afirmou que o acordo foi elaborado para criar condições de igualdade para empresas globais.

"Depois de anos de discussão, os ministros das finanças do G7 chegaram a um acordo histórico para reformar o sistema tributário global para torná-lo adequado para a era digital global", afirmou o responsável do governo de Londres.

At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91 - Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021

A proposta de uma taxa mínima de tributação às empresas multinacionais tinha sido lançado pelos Estados Unidos para impedir a evasão fiscal das grandes empresas que evitam pagar impostos através de subsidiárias em territórios com regimes fiscais mais favoráveis.

As alterações agora aprovadas pelos ministros das Finanças dos sete países mais ricos têm um duplo efeito: por um lado o pagamento de uma taxa mínima de 15%, evitando uma corrida para territórios de tributação mais baixa. Por outro lado, obriga as empresas a pagarem os impostos nos países onde vendem os bens e serviços e não nos territórios onde declaram os lucros.