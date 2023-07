Papa apela à Rússia para que renove acordo de exportação de cereais

© JOHN THYS/AFP

O Papa Francisco instou este domingo a Rússia a renovar o acordo para exportação de cereais através do Mar Negro, por considerar "uma grande ofensa a Deus" fazer guerra sobre estas matérias-primas.

"Faço um apelo aos meus irmãos, às autoridades da Federação Russa, para que a iniciativa do Mar Negro seja restabelecida e os cereais possam ser transportados em segurança", disse Francisco, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro.

O Papa voltou a pedir orações pela martirizada Ucrânia "onde a guerra destrói tudo, até os cereais" e considerou que "esta é uma grande ofensa a Deus, porque os cereais são o Seu dom para alimentar a humanidade, e o grito de milhões de irmãos e irmãs famintos sobe ao céu".

A 17 de julho, Moscovo suspendeu o acordo de exportação de cereais através do Mar Negro a partir dos portos ucranianos, inicialmente assinado em julho de 2022 com a mediação da Turquia e da ONU.

Assegurou que o fazia pela impossibilidade de exportar os seus cereais e fertilizantes, pelo bloqueio dos seus pagamentos bancários e o congelamento dos seus ativos no estrangeiro.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exortou a Rússia a retomar a aplicação dos acordos relativos ao Mar Negro e instou a comunidade mundial a manter-se unida nos esforços para encontrar soluções eficazes, durante a abertura da Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU, na semana passada em Roma.

Em reação ao "importante" apelo de hoje do Papa Francisco, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recorreu às redes sociais para recordar os ataques feitos na última semana por forças russas contra instalações portuárias usadas pela Ucrânia para exportar cereais, quer no mar Negro quer na fronteira com a Roménia, no rio Danúbio.

"A reação dos líderes religiosos mundiais ao terror dos mísseis russos e à destruição dos produtos agrícolas ucranianos é extremamente importante para proteger o mundo inteiro, e especialmente os povos da África e da Ásia, que mais sofrem com a ameaça da fome, de uma crise alimentar", afirmou Zelensky na rede social X (antigo Twitter).

O Presidente ucraniano afirmou ainda que "a Ucrânia é e será o garante da segurança alimentar mundial" e que "o principal agora é parar o terror russo e implementar totalmente a Fórmula para a Paz" proposta por Kiev.

Na mesma mensagem após a homilia na Praça de São Pedro, o Papa Francisco condenou duramente o tráfico de seres humanos, classificando-o como "um crime que transforma as pessoas em mercadoria".

Francisco recordou que hoje é o dia contra o tráfico de seres humanos promovido pelas Nações Unidas e considerou que este "crime que transforma as pessoas em mercadoria" é "uma realidade terrível que afeta demasiadas pessoas, crianças e mulheres".

"Há tantas pessoas a serem exploradas. Todas a viver em condições desumanas, a sofrer a indiferença, descartadas pela sociedade. Há tanto tráfico no mundo de hoje. Deus abençoe aqueles que se esforçam por lutar contra o tráfico", acrescentou na sua mensagem.

Neste dia, a ONU apelou também aos governos, às forças da ordem e à sociedade civil para que reforcem a prevenção, a identificação e o apoio às vítimas, advertindo que as crises globais, os conflitos armados e a emergência climática estão a aumentar o risco de tráfico.