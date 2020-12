Pescas. UE mantêm acesso a águas britânicas até 2026 mas com corte de 25%

Pescador em Sussex, Inglaterra. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Dezembro, 2020 • 11:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O acordo alcançado no dia 24 entre UE e Reino Unido prevê um período de transição no domínio das pescas de cinco anos e meio, durante o qual as frotas europeias mantêm acesso às águas britânicas, mas abdicam de 25% das capturas.

O dossiê das pescas revelou-se o mais "espinhoso" entre aqueles que arrastaram as negociações em torno do novo acordo de parceria entre Bruxelas e Londres - além das matérias da concorrência e governação do acordo (resolução de litígios) -, e no final as partes acordaram que a UE transferirá ao Reino Unido 25% do valor das capturas pelas frotas europeias, que em contrapartida continuarão a ter acesso às águas britânicas onde tradicionalmente pescam até junho de 2026.

Depois dessa data, as partes passarão a negociar as quotas de pesca numa base anual, precisaram responsáveis europeus depois do anúncio do acordo sobre as relações futuras entre UE e Reino Unido no pós-"Brexit", hoje fechado.

Os pormenores sobre as espécies e zonas abrangidas pela redução de 25% nas quotas de pesca da UE ainda não foram determinadas.

Na conferência de imprensa em Bruxelas para o anúncio do compromisso, o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, reconheceu que este acordo "exigirá esforços" e garantiu que a UE "estará ao lado" dos pescadores dos Estados-membros afetados pela nova repartição.

"O acordo garante uma base de acesso recíproca às águas e recursos, com uma nova repartição das quotas e oportunidades de pesca. Este acordo exigirá esforços, tenho noção disso, mas a UE estará ao lado dos pescadores europeus para os acompanhar, é esse o nosso compromisso", declarou o responsável francês, que liderou as negociações do lado europeu sobre o acordo comercial, depois de já ter dirigido as do Acordo de Saída, consumado em 31 de janeiro passado.

A Comissão Europeia sublinha que o acordo comercial agora "fechado" com Londres cobre não só o comércio de bens e serviços, mas também um leque alargado de "outras áreas do interesse da UE, tais com investigação, concorrência, ajudas de Estado, transparência fiscal, transporte aéreo e rodoviário, energia e sustentabilidade, pescas, proteção de dados e coordenação dos sistemas comerciais", providenciando "tarifas zero e quotas zero a todos os bens que cumpram as regras de origem".

O acordo - um texto de cerca de 2.000 páginas, que deverá ainda ser aprovado pelos 27 Estados-membros (Conselho), Parlamento Europeu e Parlamento britânico - cobre também a cooperação a nível de aplicação da lei e cooperação judicial em matéria de direito penal e civil, e também os mecanismos de resolução de litígios.

Bruxelas aponta que de fora do acordo de parceria ficam domínios como a "política externa e cooperação na defesa e segurança externa", dado o Reino Unido não ter querido negociar estas matérias, pelo que a partir de 01 de janeiro "não haverá assim um quadro em vigor" entre as partes "para desenvolver e coordenar respostas conjuntas a desafios de política externa, tais como a imposição de sanções a países terceiros".

Ainda assim, o acordo hoje alcançado, quatro anos e meio depois de os britânicos terem decidido em referendo abandonar o bloco europeu, evita um "divórcio" desordenado que teria consequências já dentro de uma semana.

A aguardar ratificação, do lado da UE e do lado britânico, o acordo entrará em vigor de forma provisória em 01 de janeiro próximo, pelo prazo máximo de dois meses, segundo a proposta da Comissão Europeia.