Pfizer e BioNTech entregam pedido de aprovação de vacina nos EUA

20 Novembro, 2020 • 12:57

O grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e a empresa alemã de biotecnologia BioNTech vão entregar à FDA (Food and Drug Administration) esta sexta-feira o pedido de aprovação para a comercialização da vacina contra a covid-19, tornando-se os primeiros a avançar para a última fase antes da venda.

O anúncio do pedido junto da agência federal norte-americana responsável pelo controlo e supervisão do setor alimentar e farmacêutico, surge alguns dias depois da farmacêutica Pfizer e da BioNTech terem anunciado que a sua vacina é 95% eficaz na prevenção da doença covid-19, sem efeitos secundários graves, de acordo com os resultados de um ensaio clínico.

O ensaio clínico da vacina, desenvolvido desde julho, envolveu 44 mil voluntários em vários países.

A FDA não indicou quanto tempo irá demorar a avaliar os dados, mas a administração norte-americana em funções espera que a autorização seja aprovada na primeira quinzena de dezembro.