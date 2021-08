PIB do G7 no 2.º trimestre situa-se 0,7% abaixo do nível de pré-crise pandémica

Centro financeiro de Londres © JUSTIN TALLIS/AFP

O crescimento económico do conjunto dos países do G7 acelerou 1,6% no segundo trimestre deste ano, apesar de estar 0,7% abaixo do observado no final de 2019, antes do choque da pandemia de covid-19, revelou a OCDE.

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos sete países mais ricos do mundo foi de 1,6% no segundo trimestre deste ano, depois de ter crescido 0,6% no primeiro trimestre (janeiro a março).

No segundo trimestre, a aceleração do PIB foi generalizada a todos os países, excetuando o Canadá, onde o crescimento económico foi de 0,6%, inferior à subida de 1,4% observada no primeiro trimestre do ano, assinalando-se um abrandamento do ritmo de crescimento da riqueza no país.

As maiores subidas do PIB ocorreram no Reino Unido (+4,8% no segundo trimestre, contra - 1,6% no trimestre anterior) e na Itália (+2,7%, contra +0,2%).

Nos Estados Unidos, por sua vez, o ritmo de crescimento da economia foi de 1,6% no segundo trimestre deste ano, mais uma décima do que nos primeiros três meses deste ano.

Na União Europeia e na zona euro, onde a atividade económica se contraiu nos primeiros três meses deste ano, respetivamente, 0,1% e 0,3%, no segundo trimestre observou-se uma aceleração de 1,9% e 2%.