PIB do Reino Unido cresce 0,4% em fevereiro face a janeiro

Em fevereiro, o setor dos serviços, considerado o pilar económico do país, cresceu 0,2%, enquanto o setor industrial avançou 1,3% e a construção 1,6%, acrescentou a mesma fonte.

O ONS sublinhou que, em fevereiro, todos os setores económicos se mantiveram abaixo dos níveis em que se encontravam antes do início da pandemia do novo coronavírus no início de 2020.

Um porta-voz do gabinete de estatística disse que os retalhistas viram um ligeiro aumento nas vendas, enquanto o setor industrial melhorou devido a uma ligeira recuperação no comércio automóvel em fevereiro.

O Governo britânico impôs restrições rigorosas no início de 2021 para conter a pandemia da covid-19.

Na segunda-feira, reabriram as lojas que vendem produtos não essenciais, bem como cabeleireiros ou salões de beleza, enquanto se espera que as viagens ao estrangeiro possam ser retomadas a partir de 17 de maio, uma vez que é atualmente ilegal no Reino Unido ir de férias.