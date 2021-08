Barco no rio Tamisa, em Londres. © JUSTIN TALLIS / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Agosto, 2021 • 07:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 4,8 % no segundo trimestre do ano, ajudado pelo levantamento das restrições pandémicas, informou esta quinta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas.

Numa base mensal, o PIB cresceu 1% em junho, mas está 2,2 pontos percentuais abaixo dos níveis pré-pandémicos, acrescentou a mesma entidade.

O comércio a retalho, hotéis e restauração contribuíram para o crescimento do PIB no segundo trimestre.