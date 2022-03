PIB dos EUA cresce 6,9% no 4.º trimestre de 2021

© AFP

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 6,9% no quarto trimestre de 2021, de acordo com a terceira e última estimativa, publicada hoje pelo Departamento do Comércio.

Este crescimento trimestral, em ritmo anualizado, não alterada o crescimento registado no conjunto do ano passado e está em linha com a primeira estimativa, mas a segunda estimativa tinha sido revista em alta ligeira para 7%.

O crescimento anual da economia norte-americana em 2021 mantém-se em 5,7%, ou seja, o ritmo mais forte registado desde 1984, após uma contração de 3,5% em 2020, o maior recuo desde 1946, por causa da crise provocada pela pandemia de covid-19.