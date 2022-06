PIB europeu perde até 920 mil milhões de euros com disrupções nas cadeias de abastecimento

© Gerardo Santos / Global Imagens

O produto interno bruto (PIB) da zona euro vai acumular perdas de até 920 mil milhões de euros com as disrupções nas cadeias de abastecimento, provocadas pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, conclui a Accenture num estudo enviado esta terça-feira à redação.

O estudo "From Disruption to Reinvention - The future of supply chains in Europe" estima uma perda equivalente até a 7,7% do PIB da zona euro em 2023.

A disrupção da cadeia de abastecimento relacionada com a pandemia "custou às economias da zona euro 112,7 mil milhões de euros", lê-se. A esta perda soma-se, agora, o efeito da guerra da Ucrânia, que "pode levar a uma perda adicional do PIB de até 318 mil milhões de euros em 2022 e 602 mil milhões de euros em 2023".

Acresce a inflação que "pode chegar a 7,8% em 2022, antes de cair em 2023".

Os desafios que as cadeias de abastecimento enfrentam estão relacionados com "a falta de fornecimento de materiais, falhas na logística e pressões inflacionárias", sintomas de uma crise que já se fazia sentir ainda antes da pandemia. Não obstante o contexto pandémico, eis que a guerra na Europa veio "minar a recuperação económica" com o "ressurgimento da procura e o acumular preventivo de bens a sobrecarregar as cadeias de abastecimento".

Jean-Marc Ollagnier, presidente executivo da Accentura na Europa, considera que o Velho Continente "evitará a recessão este ano". No entanto, há cautelas a ter.

"Enquanto que, antes da guerra, era esperado algum tipo de normalização da cadeia de abastecimento no segundo semestre de 2022, agora não esperamos que isso aconteça antes de 2023, talvez nem até 2024, dependendo de como a guerra evoluir".

Qual a solução para mitigar as potenciais perdas e efeitos? "Melhorar a eficiência energética e acelerar a transição para fontes de energia verde será fundamental para alcançar a segurança. E a capacidade de atrair, reter, e fazer o reskill e upskill dos trabalhadores está a tornar-se uma das questões mais urgentes desta década", responde Pedro Galhardas, que lidera a área de Strategy & Consulting da Accenture em Portugal.