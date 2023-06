Plataforma de criptomoedas Binance suspende operações com dólares nos Estados Unidos

© DR

A divisão norte-americana da Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, vai deixar de aceitar operações com dólares e incentivou os clientes a retirarem das suas contas os dólares que depositaram.

A medida, anunciada pela Binance na quinta-feira à noite, chega depois de a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) ter processado a plataforma de criptomoedas, por violar com as suas operações normas em vigor e de ter pedido a um juiz o congelamento dos seus ativos no país.

A divisão norte-americana da Binance não aceitará a partir de agora dólares para a compra de criptomoedas e recomenda aos seus utilizadores que retirem os dólares que depositaram na plataforma antes de 13 de junho, alertando já que podem ocorrer atrasos nesses processos.

A empresa explicou, através do Twitter, que os bancos informaram que se preparam para paralisar os canais de retirada de dólares da Binance a partir dessa data.

Em comunicado, a Binance atribuiu culpas à SEC pela situação, acusando-a de lançar uma "campanha ideológica contra a indústria de ativos digitais" e de usar "táticas extremamente agressivas e intimidatórias".

A SEC apresentou um total de 13 acusações contra a Binance e o seu fundador, Changpeng Zhao, acusando-os de ignorar abertamente as leis bolsistas norte-americanas e de ganhar milhões de dólares ao colocar em "risco significativo" os ativos dos clientes.