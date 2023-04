Portugal quer captar investimento sul-coreano em semicondutores e energias renováveis

O primeiro-ministro, António Costa, chega a Seul na próxima terça-feira para uma visita de dois dias à Coreia do Sul. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo português quer impulsionar o investimento e a cooperação económica com a Coreia do Sul nos semicondutores, desde a investigação à montagem, e nas energias renováveis - dois setores em acelerada expansão naquele país asiático.

Estes serão dois dos principais alvos da comitiva do Governo português, liderada pelo primeiro-ministro, António Costa, que chega a Seul a meio da manhã de terça-feira para uma visita de dois dias à Coreia do Sul -- país que é a décima maior economia do mundo e a quarta da Ásia, após a China, o Japão e a Índia.

Em relação ao mercado dos semicondutores, durante a sua presença em Seul, António Costa vai visitar a Hynix e terá também uma reunião com responsáveis da Samsung Eletronics. Estas duas empresas controlam 70% da oferta de chips de memória, ocupando os segundo e terceiro lugares no ranking dos maiores fabricantes do mundo.

Fonte do executivo português assinalou à agência Lusa que a Coreia do Sul aposta em tornar-se uma potência global de chips de memória e não-memória, através de uma política de incentivos fiscais e subsídios estatais aos fabricantes de microchips.

"A Samsung Electronics, por exemplo, já anunciou que investirá um total de 151 mil milhões de dólares norte-americanos nos setores do chip lógico e de fundição até 2030. Esta é uma das áreas de interesse para Portugal que dispõe de uma das maiores plataformas de embalagem, montagem e testes de semicondutores da Europa. O intercâmbio de investigadores e engenheiros é igualmente considerado", referiu a mesma fonte.

Ao nível das energias renováveis, pela parte nacional, refere-se que a Coreia do Sul anunciou em 2020 um pacote de investimento de 54 mil milhões de euros em tecnologias verdes e energias limpas, a par dos objetivos de produzir entre 30 a 35% da eletricidade a partir de energias renováveis até 2040 e da eliminação progressiva da energia nuclear.

Em matéria de investimentos de empresas sul-coreanas em Portugal, ainda neste domínio das energias renováveis, destaca-se a CS Wind, que é a maior fabricante mundial de torres eólicas e que passou a deter 100% da ASM Industries - uma referência nacional na produção de torres eólicas e fundações offshore.

A Hanwha Q Cells, empresa que será visitada pelo primeiro-ministro ao início da tarde de terça-feira, foi uma das vencedoras do segundo leilão solar em Portugal, ganhando seis dos doze lotes a concurso, para desenvolver projetos fotovoltaicos no Alentejo e no Algarve.

O Governo português realça também a importância de outros investimentos sul-coreanos em Portugal, como o da NPS (serviço nacional de pensões da República da Coreia), que faz parte do consórcio que adquiriu 81% da Brisa; e a Hanon Systems, presente em Palmela e que anunciou investimento de 48,3 milhões de euros na produção de compressores de ar condicionado para carros elétricos;

Outros investimentos considerados relevantes são os da Borgstena, que detém uma unidade de produção em Nelas, no distrito de Viseu, e que produz têxteis para o setor automóvel; e a YUDO, que atua no setor dos moldes e plásticos e tem uma unidade de produção na Marinha Grande.

Portugal com balança comercial negativa e a agravar-se face à Coreia do Sul

O défice da balança comercial nacional face à Coreia do Sul tem vindo a agravar-se nos últimos anos, apesar de um crescimento das exportações nacionais, que é superado em valor pelas importações, designadamente de automóveis e 'smartphones'.

Este é o quadro das relações económicas bilaterais que terá em conta o primeiro-ministro, António Costa, quando chegar a Seul, na terça-feira, para uma visita oficial de dois dias à Coreia do Sul.

Em relação à balança comercial entre os dois países, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao período entre 2018 e a 2022, verifica-se que é tradicionalmente negativa para Portugal, com a taxa de cobertura das exportações nacionais a variar entre os 24 e os 21%.

As exportações nacionais foram na ordem dos 118,9 milhões de euros em 2018 e atingiram os 192, 8 em 2022, enquanto, no mesmo período, as importações da Coreia do Sul passaram de 496,7 milhões para os 918,6 milhões de euros.

O saldo negativo foi de 377,7 milhões de euros em 2018 e de 725,8, milhões de euros no ano passado.

De acordo com o executivo de Lisboa, em 2021, exportaram para a Coreia do Sul 697 empresas portuguesas, mais 57 do que em 2017.

No que respeita aos principais produtos exportados de Portugal para a Coreia do Sul, em termos de valor, a primeira posição é ocupada por pneumáticos novos (de borracha), que em 2022 representou 60 milhões de euros e 31% do total, seguindo-se os acessórios para tratores e para veículos de transporte até 10 pessoas (carrinhas) - um segmento de produtos que no ano passado atingiu os 17,5 milhões de euros, cerca de nove por cento do total.

Segundo dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), as maiores exportadoras nacionais para o mercado da Coreia do Sul são a Bial, a Caso (suínos do Oeste), a Continental Mabor, a Bollinghaus Steel (aço), a Cálculo de Vanguarda (refinação de azeite), a Dan Cake, a Dux Interiores (têxteis), a ICM (Indústria de Carnes do Minho), a Malhe (componentes de motores) e a Riopele Têxteis.

Entre 2021 e 2022, os maiores crescimentos em termos de exportações foram produtos elétricos e conversores rotativos, assim como componentes para motores e geradores, seguindo-se produtos do setor agroalimentar como as gorduras e óleos vegetais e carne de porco.

Já no que concerne aos principais produtos importados da Coreia do Sul, também entre 2021 e 2022, destacam-se os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (que apresentam o maior valor), automóveis, produtos laminados, polímeros de propileno e de etileno, e aparelhos telefónicos, sobretudo smartphones. Entre 2021 e o ano passado, esta gama de produtos telefónicos cresceu mais de 127%.

Em 2014, durante uma visita que efetuou à Coreia do Sul, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Rui Machete defendeu que as relações comerciais entre os dois países apresentavam já então "uma capacidade de expansão muito elevada", nomeadamente na área alimentar, nas energias renováveis, na indústria automóvel e na tecnologia.