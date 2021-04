Poupança e investimento de famílias na zona euro em alta no 4.º trimestre de 2020

Poupança. © Unsplash

A taxa de poupança das famílias na zona euro registou no quarto trimestre de 2020 o segundo maior valor da série e a de investimentos o mais alto desde 2011, segundo o Eurostat.

A taxa de poupança das famílias na zona euro foi de 19,8% no quarto trimestre de 2020, em comparação com 17,3% no terceiro trimestre de 2020 e com 12,6% do período entre outubro e dezembro de 2019.

Este é o segundo nível mais alto desde o início da série iniciada em 1999, depois do recorde de 25,0% registado no segundo trimestre de 2020.

Ao mesmo tempo, segundo o gabinete estatístico europeu, a taxa de investimento das famílias na zona euro aumentou para os 9,1% no quarto trimestre de 2020, o valor mais alto desde 2011 e que se compara com o de 8,7% do trimestre anterior e o de 8,9% do homólogo.

No que respeita às empresas, no quarto trimestre de 2020, a margem de lucro aumentou para os 40,4% na zona euro, face aos 40,1% homólogos e os 39,1% do período anterior.

A taxa de investimento empresarial recuou para 23,4% na zona euro, em comparação com 25,7% homólogos, mas subiu face aos 23,3% do trimestre anterior.