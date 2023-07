Praças financeiras asiáticas em queda após China publicar dados económicos

© Photo by Noel CELIS / AFP

As principais praças financeiras asiáticas registaram esta segunda-feira quedas, após a China ter difundido a taxa de crescimento económico relativa ao segundo trimestre, que ficou abaixo do esperado.

O índice Shanghai Composite, a bolsa de Xangai, caiu 1,1%, para 3 201,09 pontos, depois de a China ter revelado que a sua economia cresceu 6,3%, entre abril e junho, em termos homólogos.

A expansão robusta, em termos homólogos, deve-se em grande parte ao crescimento de apenas 0,4%, durante o segundo trimestre de 2022, quando o país asiático impôs rigorosos bloqueios em Xangai e outras cidades, visando conter surtos de covid-19.

Os analistas previam que o crescimento se fosse fixar acima dos 7%.

A segunda maior economia do mundo deve desacelerar ainda mais nos próximos meses, dada a fraca procura interna na China e a nível global, à medida que a inflação galopante forçou os bancos centrais a subir as taxas de juro.

É esperado que Pequim adote medidas para sustentar o crescimento.

"Os dados serão vistos na perspetiva de como influenciarão as decisões políticas tomadas na próxima reunião do Politburo, que se realiza no final de julho", disse Stephen Innes, da gestora de ativos SPI Asset Management, num relatório.

Em Seul, o Kospi caiu 0,4%, para 2 617,03 pontos, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu menos de 0,1%, para 7 301,90 pontos.

As bolsas do Japão e Hong Kong estiveram hoje encerradas, devido a feriado e ao impacto de um tufão, respetivamente.

Os preços do petróleo bruto caíram, já que a China é o maior importador do mundo daquela matéria-prima. O petróleo Brent, a base de preços para o comércio internacional, caiu 74 cêntimos, para 79,13 dólares por barril.

O abrandamento da economia chinesa tem forte impacto no mercado das matérias-primas, afetando países como Angola ou Brasil, ao reduzir a procura por petróleo, minério de ferro e bens agrícolas. O impacto é também sentido pelas economias mais desenvolvidas, já que a China é um dos maiores mercados do mundo para automóveis e outros bens com valor acrescentado.