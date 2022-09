Preço do barril de petróleo Brent sobe 4,14% após OPEP + decidir redução na oferta

© ALEXANDER KLEIN / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Setembro, 2022 • 16:35

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro subiu esta segunda-feira 4,14% no mercado futuro de Londres, depois de a OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, ter anunciado uma redução da oferta.

O petróleo do Mar do Norte, que é referência na Europa, negociava-se cerca das 13h30 na International Exchange Futures em Londres a 96,88 dólares o barril.

O grupo de 23 países produtores de petróleo vai reduzir a sua produção em 100 mil barris por dia a partir de outubro, depois de vários dias de especulação no mercado sobre a possibilidade de serem tomadas medidas para evitar que os preços do petróleo caíssem devido ao abrandamento da economia global.

Esta decisão vem anular o aumento de produção anunciado em agosto e põe fim, por enquanto, à política de aumentar a oferta para moderar o aumento dos preços do petróleo.

Os receios de uma desaceleração global e uma travagem na procura de petróleo mudaram a dinâmica do mercado nas últimas semanas, quando o preço do barril de petróleo Brent começou a cair e aproximou-se da barreira dos 90 dólares, um nível que não se via desde o início da guerra na Ucrânia.

Embora a OPEP+ não tenha dado detalhes sobre o que motivou a sua decisão, o mercado contava há dias que a Arábia Saudita tomasse medidas para evitar uma nova queda dos preços do petróleo.