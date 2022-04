Preços do petróleo baixam perante possibilidade de novas restrições na China

Shangai, China. © EPA

Os preços do petróleo oscilaram, nesta segunda-feira, com a perspetiva de uma menor procura na China, o maior importador de crude a nível mundial, onde as autoridades enfrentam um ressurgimento da pandemia da covid-19.

A possibilidade de confinamentos no país, que impedirão a atividade industrial e viagens, impactou a negociação do barril de Brent para entrega em junho, a referência europeia, em 4,51%, para 101,84 dólares, segundo a Efe.

Já a referência norte-americana, o barril da West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês caiu cerca de 4,55% para 97,43 dólares.

"O ânimo do mercado sofreu com a situação na China, onde a pandemia da covid-19 está a piorar", afirmou o analista da XTB Walid Koudmani, citado pela Efe.

Apesar de quase todos os 25 milhões de habitantes de Xangai estarem confinados desde o início de abril, os investidores temem que um cenário semelhante em Pequim, onde o número de casos detetados está a aumentar.

"Como a China é a segunda maior economia do mundo, isto tem um efeito direto no mercado das matérias-primas", acrescentou o analista.

A procura chinesa de certos tipos de combustível, como gasolina, gasóleo ou combustível de aviação, caiu 20% este mês face ao mesmo período do ano passado, segundo a Bloomberg.

Segundo o analista do Commerzbank Carsten Fritsch, "é pouco provável que os preços do petróleo caiam muito mais", uma vez que a produção russa continua a diminuir e a produção foi retomada em alguns locais na Líbia.