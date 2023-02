Preços na produção industrial sobem 34,4% na zona euro em 2022 (Imagem de arquivo) © Unsplash

Os preços médios na produção industrial aumentaram 34,4% na zona euro e 34,3% na União Europeia (UE), em 2022, face ao ano anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Em dezembro, segundo o boletim do serviço estatístico europeu, os preços na produção industrial na zona euro avançaram 24,6% na variação homóloga e 1,1% em cadeia.

Na UE, registou-se uma subida de 25,2% face a dezembro de 2021 e de 1,2% de novembro para dezembro de 2022, com Portugal a registar a maior descida mensal (-3,2%).

Em ambas as zonas, os aumentos homólogos têm vindo a abrandar desde setembro de 2022.

Face a dezembro de 2021, os preços na produção industrial subiram em todos os Estados-membros, com destaque para a Hungria (62,7%), Letónia (49,4%) e Roménia (41,9%), com Portugal a apresentar um avanço homólogo de 6,7% no indicador.

Face a novembro de 2022, a Irlanda (43,2%), a Bulgária (6,0%) e a Suécia (4,4%) registaram as maiores subidas dos preços na produção industrial, com Portugal (-3,2%), a Croácia (-2,6%) e a Eslováquia (-2,5%) a apresentarem os maiores recuos.