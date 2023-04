Presidente mexicano anuncia compra de 13 centrais elétricas à Iberdrola

O Presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador © EPA

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciou terça-feira que a compra, por seis mil milhões de dólares, de 13 centrais de geração de eletricidade à Iberdrola, representa uma "nova nacionalização".

Em vídeo distribuído nas redes sociais, Obrador disse: "Hoje, o governo do México assinou um contrato para comprar à Iberdrola 13 centrais de produção de eletricidade que vão fazer parte do património público ser operadas pela CFE [Comissão Federal de Eletricidade]. É uma nova nacionalização".

O presidente mexicano fez o anúncio acompanhado do ministro das Finanças, do diretor da CFE, bem como do presidente global de Iberdrola e do diretor-geral de Iberdrola México.

O ministro das Finanças anunciou detalhes para as próximas semanas.