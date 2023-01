Primeira mulher à frente do Banco do Brasil escolhida por "competência técnica"

Lula da Silva, Presidente do Brasil

"É um reconhecimento de competência técnica", disse, em conferência de imprensa da sua tomada de posse no Centro Cultural Banco do Brasil.

Visivelmente emocionada, agradeceu ao Presidente brasileiro Lula da Silva, a sua nomeação histórica que fez dela a primeira mulher a liderar a instituição nos seus 214 anos de história.

Com uma pós-graduação em Administração, Negócios e Marketing e outra em Liderança, Inovação e Gestão, Medeiros ocupa desde 2021 o cargo de gestora executiva no Conselho de Administração de Clientes de Particulares e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, que tem mais de 85 mil funcionários.

"Prometo entregar resultados para os nossos acionistas (...) contribuindo para o desenvolvimento do país", disse Medeiros, uma antiga feirante nordestina, que é licenciada em administração de empresas e trabalha no Banco do Brasil há 22 anos.

Tarciana Medeiros de 44 anos, que substituiu assim Fausto de Andrade, nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), garantiu que vai promover o desenvolvimento da sociedade, das pessoas e das restantes instituições públicas.

Prometeu ainda "boas práticas agrícolas, destacado apoio à agricultura familiar", ao mesmo tempo que sublinhou a importância para a sustentabilidade socioambiental.

De seguida, Lula da Silva, Presidente do Brasil durante oito anos e que também apenas tinha escolhido homens para comandar banco, enalteceu o facto de Tarciana Medeiros ter-se tornado a primeira mulher presidente do banco.

Lula da Silva afirmou que existe preconceito e ódio contra as mulheres no poder dando um exemplo: "tudo isso resultou na queda da presidente Dilma Rousseff".

O Presidente brasileiro disse ainda que o Banco do Brasil deve "cuidar do povo que mais necessita", também do agronegócio, mas "voltar a acreditar no pequeno e médio agricultor rural".

A instituição financeira obteve nos primeiros nove meses de 2022 um lucro líquido de 22,38 mil milhões de reais (hoje cerca de 4,4 mil milhões de euros) 56% mais do que no mesmo período do ano anterior.