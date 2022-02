Produção industrial alemã aumenta 3% em 2021, mas fica abaixo de nível pré-crise

© José Carmo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Fevereiro, 2022 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em dezembro, a produção industrial contraiu-se 0,3% em relação ao mês anterior e 4,1% face ao mesmo mês de 2020.

Em comparação com fevereiro de 2020, o mês anterior à introdução de restrições para conter a pandemia, a produção em dezembro foi 6,9% inferior.

Em 2020 no seu conjunto, a produção industrial da Alemanha tinha diminuído 10,8%, segundo dados anunciados pela Destatis no final de fevereiro de 2021.

A Destatis reviu os dados de produção em novembro, de uma queda provisória de 0,2% para um aumento de 0,3% em comparação com outubro, e em termos homólogos de uma queda de 2,4% para uma de 2,2%.

No setor industrial, a produção em dezembro aumentou 1,2% em relação a novembro.

No setor industrial, a produção de bens de investimento e de bens intermédios aumentou 2,5% e 0,6%, respetivamente, enquanto a de bens de consumo diminuiu 0,5%.

A produção de veículos e componentes recuperou fortemente em dezembro, ao aumentar 12,1%, enquanto a produção de maquinaria, por outro lado, caiu 3,7%.

Ambos os setores continuam a estar abaixo dos níveis pré-crise devido à escassez de produtos, especialmente de semicondutores.

Além da produção industrial propriamente dita, a produção de energia elétrica foi reduzida em 0,7% e a atividade de construção em 7,3%.

Particularmente nos meses de verão do ano passado, a produção industrial foi travada por problemas de abastecimento com importantes produtos intermédios e matérias-primas, salienta o Ministério dos Assuntos Económicos alemão.

No entanto, uma evolução positiva está no horizonte e, apesar do fraco desempenho na construção, a produção como um todo está a estabilizar, acrescenta o comunicado.

Os índices de confiança mostram que estes problemas de abastecimento estão a ser gradualmente resolvidos, o que, juntamente com as encomendas elevadas das empresas, aponta para um desenvolvimento dinâmico da situação industrial nos próximos meses, estima o ministério.