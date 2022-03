PSI20 fecha em baixa em dia de quedas acentuadas nas bolsas europeias

© EPA/Altea Tejido

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Março, 2022 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram, oito subiram e uma ficou inalterada.

A EDP Renováveis desceu 4,03% para 20,48 euros, liderando as perdas do principal índice da bolsa e a Corticeira Amorim destacou-se nas subidas, avançando 5,07% para 9,95 euros.

Nas maiores subidas, a Pharol somou 3,50% para 0,08 euros, a Ibersol avançou 1,98% para 5,16 euros e a Mota-Engil ganhou 1,06% para 1,24 euros.

A Mota-Engil registou, no ano passado, lucros atribuíveis ao grupo de 22 milhões de euros, face aos prejuízos de 20 milhões de euros em 2020, anunciou a empresa, em comunicado.

Em terreno positivo ficaram ainda a Ramada Investimentos (0,56% para 7,20 euros), a Jerónimo Martins (0,49% para 19,33 euros), a Galp (0,35% para 11,35 euros) e a Greenvolt (0,18% para 5,71 euros).

Nas descidas, a Altri baixou 2,46% para 5,35 euros, a EDP caiu 2,43% para 4,02 euros e o BCP cedeu 2,34% para 0,15 euros.

Com desvalorizações mais baixas, a Sonae SGPS perdeu 0,48% para 0,94 euros e a NOS, que hoje apresenta resultados, cedeu 0,41% para 3,43 euros.

No resto da Europa, Madrid caiu 3,72%, Londres 2,57%, Milão 2,35%, Frankfurt 2,16% e Paris 1,84%, com as bolsas a reagirem negativamente à intensificação da ofensiva militar russa na Ucrânia.