Receitas dos casinos de Macau atingem valor mais elevado desde início da pandemia

As receitas do jogo em Macau atingiram 11,58 mil milhões de patacas (1,32 mil milhões de euros) em janeiro, o valor mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, anunciaram as autoridades.

As receitas arrecadadas pelo casinos representam um aumento de 82,5% face às 6,34 mil milhões de patacas (725 milhões de euros) registadas em janeiro do ano passado, indicam dados oficiais da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Ainda assim, o valor de janeiro é 47,7% menor do que o alcançado em janeiro de 2020, mês anterior ao Governo ter encerrado os casinos durante duas semanas devido ao primeiro surto de infeções causadas pelo novo coronavírus.

As concessionárias em Macau têm acumulado desde 2020 prejuízos sem precedentes e o Governo tem sido obrigado a recorrer à reserva extraordinária para responder à crise, já que cerca de 80% das receitas governamentais provêm dos impostos sobre o jogo.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou, em dezembro, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, Macau registou 451 mil visitantes durante a semana do Ano Novo Lunar, quase o triplo de 2022, enquanto a a média da taxa de ocupação hoteleira, neste período, foi de 85,7%, com um pico no terceiro dia do Ano Novo Lunar (24 de janeiro) de 92,1%, de acordo com a Direção dos Serviços de Turismo.

A indústria do jogo representa 55,5% do produto interno bruto (PIB) de Macau e dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, cerca de 17% da população empregada.