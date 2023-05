Receitas públicas de Macau sobem 14,4% no primeiro trimestre

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Maio, 2023 • 07:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A receita corrente de Macau subiu 14,4% em termos anuais no primeiro trimestre de 2023, graças à recuperação dos impostos sobre o jogo, mas o Governo cortou a despesa pública em 22,8%.

De acordo com dados divulgados pela Direção dos Serviços de Finanças, a receita corrente nos primeiros três meses desde ano foi de 12,7 mil milhões de patacas (1,4 mil milhões de euros), o valor mais elevado desde o início da pandemia de covid-19.

Desta receita corrente, o Governo da cidade arrecadou mais de 10,1 mil milhões de patacas (1,1 mil milhões de euros) em impostos sobre o jogo, de acordo com o último relatório da execução orçamental.

Entre janeiro e março, Macau recolheu 19,8% da receita projetada para 2023 no orçamento da região administrativa especial chinesa, que é de 65,5 mil milhões de patacas (7,4 mil milhões de euros).

Apesar da subida nas receitas, a despesa pública caiu 22,8% para 15,5 mil milhões de patacas (1,75 mil milhões de euros), com a despesa corrente também a encolher 31,5% para 10,5 mil milhões de patacas (1,2 mil milhões de euros).

Ainda assim, Macau só conseguiu manter as contas em terreno positivo graças a transferências no valor total de 5,2 mil milhões de patacas (587,4 milhões de euros) vindos da reserva financeira.

Desde final de janeiro de 2020, a pandemia teve um impacto sem precedentes no jogo, motor da economia de Macau, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem a esmagadora maioria do orçamento governamental.

Os orçamentos do governo de Macau têm sido desde então marcados por sucessivas alterações e por pacotes de estímulo dirigidos às pequenas e médias empresas, à população em geral e ao consumo.

Em meados de dezembro, as autoridades do território anunciaram o cancelamento gradual da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter abandonado a estratégia 'zero covid'.

Em resultado, Macau registou um aumento em termos anuais de 163,7% no número de visitantes durante o primeiro trimestre de 2023 e uma subida de 141,4% nas receitas do jogo.