Regulador bolsista dos EUA ataca oferta ilegal de 1,6 mil milhões de euros em títulos ligados a moeda digital

Wall Streeet, em Nova Iorque, Estados Unidos. © EPA/JUSTIN LANE

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Maio, 2021 • 10:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A entidade reguladora bolsista (SEC, na sigla em Inglês) apresentou uma queixa na sexta-feira, num tribunal federal, em Manhattan. A SEC alegou que uma organização designada BitConnect usou uma rede de promotores para vender os títulos sem ter registado a operação junto de si, nem tão pouco a própria organização, como a lei exige para os intermediários bolsistas.

Os promotores propagandearam os benefícios de investir no programa da BitConnect, através de vídeos com depoimentos e testemunhos divulgados no Youtube, em alguns casos várias vezes por dia, segundo a SEC. Os promotores terão alegadamente recebido comissões, baseadas no seu sucesso em obter dinheiro dos investidores.

Esta queixa é a mais recente de uma série de ações legais, envolvendo ativos digitais, que a SEC iniciou em 2013.

As ações contra os emissores de moedas digitais, intermediários e transações sucedem-se quando moedas digitais, como a Bitcoin, tiveram um crescimento súbito e acentuado de popularidade, em particular nos anos mais recentes, por entre uma extrema volatilidade de preços.

A SEC já recebeu cerca de 1,7 mil milhões de dólares em penalizações, decorrentes das ações legais que colocou, pelas estimativas de analistas financeiros.

As moedas digitais não estão ligadas a um banco ou governo e permitem que os utilizadores usem dinheiro de forma anónima.

O governo dos EUA está a apertar a regulamentação destas moedas digitais, até como forma de procurar prevenir os crescentes casos de ataques informáticos, que bloqueiam sistemas, exigindo um resgate para os desbloquear, pago nestas moedas.