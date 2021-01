Reino Unido nomeia número dois da equipa que negociou pós-'Brexit' para embaixador junto da UE

União Europeia © EPA/JULIEN WARNAND

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Janeiro, 2021 • 20:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo britânico nomeou o número dois da equipa negociadora do Acordo pós-"Brexit" com a União Europeia (UE), Lindsay Croisdale-Appleby, para embaixador do Reino Unido junto da UE, em Bruxelas, foi anunciado.

"À medida que iniciamos um novo capítulo no nosso relacionamento com a UE, tenho o prazer de nomear Lindsay como chefe da Missão do Reino Unido junto da UE. O seu conhecimento e experiência anteriores serão cruciais à medida que prossegue a nossa cooperação amigável com a UE", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

Diplomata de Carreira, Croisdale-Appleby esteve colocado na ONU, Venezuela e foi embaixador na Colômbia, mas aprofundou experiência em Assuntos Europeus em diferentes postos superiores no Ministério dos Negócios Estrangeiros entre 2015 e 2020.

"Tenho o prazer de liderar a Missão do Reino Unido junto da UE, à medida que desenvolvemos uma nova parceria bilateral, na sequência do acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido concluído no final do ano passado", disse.

O antecessor, Tim Barrow, será transferido para uma posição a anunciar.

O Reino Unido saiu formalmente da UE em 31 de janeiro de 2020, mas cumpriu um período de transição durante o qual continuou a seguir as regras europeias e manteve acesso ao mercado único.

Hoje, a estação pública BBC noticiou hoje que Londres tem-se recusado a conceder o estatuto diplomático de embaixador ao representante da UE no Reino Unido, o português João Vale de Almeida, porque considera que a UE é uma organização internacional e não um Estado.

No entanto, o Governo britânico garantiu que a Delegação e respetivos funcionários "receberão os privilégios e imunidades necessários para que possam realizar o seu trabalho no Reino Unido de forma eficaz".