Reserva Federal prepara-se para subir taxas de juro para travar inflação

A Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, prepara-se para subir as taxas de juro e decidirá, numa reunião que começa esta terça-feira, o ritmo e a dimensão desse passo.

A Fed terá de agir para travar a inflação, depois de meses a afirmar que o aumento de preços seria provisório.

Desta reunião espera-se "um sinal" de quando será a primeira subida das taxas de referência, com os analistas a anteciparem que será em março.

Em dezembro, a instituição acelerou o ritmo de redução das suas compras de ativos com o objetivo de terminarem em março, três meses antes do inicialmente previsto.

Pôr fim às injeções de liquidez, que apoiaram a economia durante a crise causada pela pandemia, é um pré-requisito para poder subir as taxas de juro.

"Creio que (os responsáveis da Fed) vão indicar que a redução da compra de ativos terminará a tempo de poderem subir as taxas logo a partir de março", declarou à AFP David Wessel, economista da Brookings Institution.

O banco central baixou as taxas de juro, colocando-as próximo de zero, em março de 2020, no início da pandemia, para estimular o consumo, motor da economia norte-americana, mas a procura tem sido muito forte, numa altura em que a oferta não a acompanha, devido às dificuldades nas cadeias de abastecimento.

Como consequência, os preços sobem e a inflação atingiu 7% em 2021, o nível mais elevado em quase 40 anos.

A grande maioria dos analistas espera que as taxas se mantenham entre 0% e 0,25% após esta reunião que termina na quarta-feira, no entanto, alguns consideram possível que seja já decidido um aumento de 25 pontos base, sem esperar por março.

Durante algum tempo, a Fed mostrou reservas quanto a um aumento das taxas de juro para não penalizar o emprego, mas em dezembro a taxa de desemprego caiu para 3,9%, aproximando-se no nível de 3,5% que tinha antes da pandemia.