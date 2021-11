Reserva Federal vai começar a reduzir apoio monetário à economia

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Novembro, 2021 • 20:31

A Reserva Federal (Fed) anunciou que vai começar a reduzir a partir deste mês o apoio monetário que tem dado à economia desde o início da pandemia, depois dos progressos alcançados e quando a inflação permanece "elevada".

O banco central norte-americano vai reduzir as compras mensais de ativos, atualmente em 120 mil milhões de dólares (cerca de 104 mil milhões de euros), em 15 mil milhões de dólares (10 mil milhões em obrigações do Tesouro e cinco mil milhões em produtos financeiros associados a crédito imobiliário), segundo o comunicado divulgado no final de uma reunião de dois dias.

A Fed afirmou que está preparada para "ajustar" esse ritmo se a evolução da economia o permitir, avaliando mensalmente possíveis adaptações, o que significa que se a inflação continuar muito elevada, a redução de compra de dívida poderá acelerar antes de ser aprovada uma subida das taxas de juro para abrandar o aumento dos preços.

Por agora, a taxa dos fundos federais mantém-se entre zero e 0,25%, o nível em que se encontra desde março de 2020, quando os efeitos da pandemia de covid-19 se começaram a fazer sentir nos Estados Unidos.

O índice de preços PCE, seguido pela Fed para ajustar a sua política monetária, indicou na semana passada que a inflação anual acelerou para 4,4% em setembro, o nível mais elevado desde 1991.

Os responsáveis da Fed salientaram que "a inflação elevada reflete em grande parte fatores que devem ser temporários. Os desequilíbrios entre a oferta e a procura ligados à pandemia e a reabertura da economia contribuíram para aumentos de preços significativos em vários setores".

O comunicado refere que foram feitos avanços nos setores mais afetados pela pandemia e que estes "melhoraram nos últimos meses", sublinhando, no entanto, que "o aumento de casos de covid-19 (devido à variante Delta) abrandou a recuperação destes setores".