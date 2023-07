Reunião do G20 Finanças dominada por crise da dívida

© EPA/JAGADEESH NV

Os ministros das Finanças e responsáveis de bancos centrais do G20 iniciaram esta segunda-feira conversações sobre os acordos de restruturação da dívida, as reformas de bancos multilaterais e o financiamento da luta contra as alterações climáticas.

O objetivo das conversações sobre estes temas, numa reunião de dois dias, é apoiar uma economia mundial em abrandamento.

A ministra das Finanças indiana, Nirmala Sitharaman, que preside à reunião, a decorrer em Gandhinagar, abriu os trabalhos lembrando aos dirigentes financeiros que têm "a responsabilidade de orientar a economia mundial para um crescimento forte, duradouro, equilibrado e inclusivo".

Um dos pontos-chave destes dois dias de discussão será "facilitar o consenso sobre questões sem solução ligadas ao aumento do endividamento", declarou antes do começo da reunião Sitharaman, falando aos jornalistas com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

As conversações vão igualmente abranger "questões mundiais cruciais como o reforço dos bancos multilaterais de desenvolvimento e a adoção de uma ação climática coordenada", acrescentou a ministra.

Yellen falou dos esforços para lutar contra o sobre-endividamento dos países mais pobres do mundo, apontando os progressos alcançados em matéria de reestruturação da dívida da Zâmbia, que discutiu durante a visita que fez a Pequim, no início deste mês.

A China, segunda maior economia do mundo e principal financiador de vários países asiáticos e africanos de baixos rendimentos, resistiu até agora em adotar uma posição multilateral comum sobre o assunto, disseram responsáveis citados pela AFP.