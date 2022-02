Roman Abramovich envolvido nas negociações entre Ucrânia e Rússia

Roman Abramovich foi convidado a participar nas negociações entre Ucrânia e Rússia © AFP

O proprietário do Chelsea, o russo-israelita Roman Abramovich foi contactado por representantes ucranianos para mediar a reunião entre a Rússia e a Ucrânia, que decorreu na fronteira com a Bielorrússia, informou um porta-voz do bilionário de 55 anos. O mesmo representante acrescentou ainda que Abramovich foi contactado por autoridades ucranianas e "está a ajudar desde então", refere a BBC.

O produtor de cinema ucraniano Alexander Rodnyansky confirmou o envolvimento de Abramovich nas tentativas de chegar a uma solução pacífica, mas acrescentou que não tem certeza do impacto que isso terá. "Posso confirmar que o lado ucraniano está a tentar encontrar alguém na Rússia disposto a ajudá-los a encontrar uma solução pacífica", disse Rodnyansky, remetendo para a ascendência judaica de Abramovich.

Roman Abramovich, que desde abril tem também nacionalidade portuguesa (concedida ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas) e é regularmente associado ao presidente russo Vladimir Putin, anunciou no sábado ter confiado aos curadores da fundação do Chelsea a administração e os cuidados do seu clube de futebol. No anúncio, que foi feito através de comunicado, não houve qualquer referência à invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Segundo a BBC, o porta-voz de Abramovich acrescentou: "Considerando o que está em jogo, pedimos compreensão sobre por que não comentamos nem a situação em si nem seu envolvimento".

Ainda não se sabe se Abramovich será sancionado como parte das medidas do governo do Reino Unido contra a Rússia, mas os curadores da fundação do Chelsea ainda não concordaram em assumir o controlo do clube.