Rússia, Ucrânia e Turquia assinam acordo para exportar cereais

Secretário-geral da ONU, António Guterres.

Ucrânia, Rússia, Turquia e o secretário-geral da ONU, António Guterres, vão fechar, esta sexta-feira, um acordo, proposto pelas Nações Unidas, para retomar as exportações dos cereais ucranianos através do Mar Negro, avança a agência Reuters. O pacto será assinado no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, às 14:30 (hora de Lisboa).

Na semana passada, a cidade turca de Istambul foi palco de uma reunião de peritos militares da Rússia, Ucrânia e Turquia e de representantes da ONU para tentar desbloquear a exportação dos cereais russos e ucranianos retidos devido à guerra na Ucrânia, de forma evitar uma crise alimentar global.

Em conjunto, segundo a revista britânica The Economist, a Ucrânia e a Rússia fornecem 28% do trigo consumido no mundo, 29% da cevada, 15% do milho e 75% do óleo de girassol.

As exportações de cereais e de fertilizantes russos têm sido afetadas pelas sanções impostas pelo Ocidente sobre as cadeias logísticas e financeiras russas.