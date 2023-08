Russos poupam em produtos básicos perante escalada de preços e queda do rublo

© EPA/YURI KOCHETKOV

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Agosto, 2023 • 07:11

Os russos começaram a economizar no consumo de produtos básicos, devido ao aumento dos preços causado pela desvalorização da sua moeda e enquanto Moscovo prossegue a invasão da Ucrânia, refere uma sondagem divulgada na quarta-feira.

Um em cada cinco russos decidiu economizar em alimentos e outras necessidades básicas, e um terço dos inquiridos reduziu as visitas à loja ou procura produtos mais baratos, destaca o portal 'online' russo Lenta.ru, que cita os resultados de um inquérito.

Além disso, mais da metade dos consumidores vão a supermercados e lojas com descontos e liquidações, ou abrem mesmo mão dos seus produtos preferidos, de acordo com dados da empresa de sondagens Romir.

A agência nacional de estatísticas russa (Rosstat) divulgou esta quarta-feira que os preços na Rússia aumentaram 3,52% desde o início do ano.

As carnes suína e de frango aumentaram mais de 1,5%, na semana de 07 a 14 de agosto, e 5,89% e 14,56%, respetivamente, desde o início do ano.

O trigo-sarraceno, um dos produtos mais consumidos no país, subiu 0,4% na semana passada, assim como o óleo de girassol, que aumentou 0,47%.

Enchidos, açúcar, arroz, ovos, leite, biscoitos e chá também ficaram mais caros, e os especialistas preveem um aumento nas próximas semanas entre 15 a 20% em produtos como peixe, conservas ou caviar.

Por outro lado, os preços da batata, cenoura, repolho, tomate, beterraba, pepino e banana caíram.

A moeda russa ultrapassou na segunda-feira a barreira psicológica dos 100 rublos por dólar, o que levou o Banco Central da Rússia (BCR) a convocar uma reunião extraordinária, por temer que se repita a suspensão de pagamentos de há 25 anos (1998).

Nos últimos dois dias, o rublo fortaleceu-se em relação ao dólar, atingindo esta quarta-feira 96,70 unidades no preço oficial do BCR, que elevou na terça-feira as taxas de juros em 350,0 pontos base, para 12%.

O jornal britânico Financial Times divulgou quarta-feira que o Presidente russo Vladimir Putin decidiu apertar o controlo sobre a moeda nacional, o rublo.

Putin exigirá que os exportadores vendam até 80% dos seus lucros em moeda estrangeira em 90 dias, caso contrário, deixarão de receber ajuda estatal.

O Ministério das Finanças propõe outras medidas, como a proibição da distribuição de dividendos, da emissão de créditos ao exterior e da concessão de subsídios à importação, ou a limitação do volume de divisas que os exportadores transferem para bancos estrangeiros.

Devido à instabilidade política, ao aumento do custo das importações, à queda drástica nas exportações e às sanções ocidentais à Rússia devido à invasão da Ucrânia, o rublo desvalorizou mais de 27% até agora este ano.

O rublo não parou de desvalorizar desde que o líder da empresa militar privada Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, liderou uma rebelião armada fracassada, entre 23 a 24 de junho.