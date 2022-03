São sete os bancos russos excluídos do SWIFT

Sberbank continua no SWIFT. © AFP

Os embaixadores da União Europeia concordaram em excluir sete bancos do sistema de comunicação de pagamentos SWIFT, avança a agência Bloomberg. Os bancos em causa são o VTB Bank PJSC, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC and VEB.RF. De fora, segundo a Bloomberg, fica o maior banco da Rússia, o Sberbank, e uma outra instituição financeira parcialmente detida pela empresa estatal de gás, a Gazprom.

Segundo a agência de notícias, alguns países, como a Polónia, queriam que mais bancos entrassem na lista.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE tinham aprovado, no passado domingo, um terceiro pacote de sanções à Rússia, durante uma reunião informal de ministros, por videoconferência. Segundo o governo, o pacote inclui «a interdição de qualquer transação financeira a partir da União Europeia com o banco central russo, e a interdição do uso do sistema SWIFT em setores importantes da Rússia».

O primeiro e segundo pacotes de sanções ao país de Vladimir Putin, aprovados nos dias 21 e 25 de fevereiro, respetivamente, deixaram de fora o acesso ao sistema SWIFT.

O sistema tem 291 membros russos, representando 1,5% dos fluxos, para um total de 11 mil bancos de mais de 200 países.

