Global Summit of Women, principal fórum económico e empresarial para mulheres de todo o mundo. A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

Fátima Ferrão 30 Outubro, 2021 • 13:00

A pandemia causou um retrocesso de 39 anos nos avanços que, ao longo de décadas, foram conseguidos ao nível da igualdade de género, segundo dados recentes do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA). Problemas como a violência doméstica e o abandono profissional ganharam uma maior expressão ao longo da pandemia, com impactos sociais, mas também económicos, muito graves. Estas e outras questões dominaram a agenda dos três dias de trabalho do Global Summit of Women (GSW) que, na sua 31ª edição, escolheu Lisboa para reunir cerca de cinco centenas de delegadas, de 45 países, com o mote: "Mulheres transformando economias".

Líderes governamentais, empresariais e da sociedade civil juntaram-se para, em conjunto, debater o papel das mulheres nas economias mundiais no período pós-pandemia. "Sem as mulheres não há recuperação económica", disse a presidente do GSW, Irene Natividad, na sessão de abertura da conferência. A advogada e ativista não tem dúvidas de que a covid-19 "foi um passo atrás" na vida de muitas mulheres. "Elas tiveram o dobro do trabalho, ao estarem em casa a trabalhar, mas também a cuidar dos filhos, tudo no mesmo local". A consequência, para muitas, foi o abandono das carreiras profissionais ou a perda dos seus postos de trabalho, por falência dos negócios, ou por redução de efetivos.

Em declarações ao DV, à margem da conferência, Irene Natividad sublinhou a importância de conferências como o GSW para trocar experiências e para "nos inspirarmos umas às outras com histórias de superação e de sucesso". O testemunho de Vjosa Osmani, presidente do Kosovo, é o exemplo da resiliência feminina. Depois da independência, conseguida em 2008, e após uma guerra que matou milhares de homens, foi a garra e a perseverança das mulheres que recuperou a economia e reconstruiu o país, que é hoje o mais jovem da Europa. A presidente, que partilhou a experiência e a situação atual do país durante a sessão de abertura da conferência, destaca a importância de, até hoje, contar com o apoio de países como os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos ou a União Europeia, com quem mantém estreita cooperação. Vjosa Osmani, cuja bandeira presidencial é a luta contra a corrupção e o crime organizado, dois flagelos no país, revela que outra grande aposta passa por garantir que, nas gerações mais novas, as mulheres não tenham medo.

Tal como aconteceu um pouco por todo o mundo, também no Kosovo, a violência doméstica cresceu exponencialmente durante a pandemia e, por isso, o Governo está a trabalhar em várias áreas num projeto que visa garantir justiça para todos. "Estamos a mudar a legislação de forma que todos se sintam protegidos e que sejam iguais perante a lei", afirma. O país está a investir fortemente em novos mecanismos de proteção à vítima, que garantam que esta fica a salvo do agressor no período máximo de 24 horas, e que garantam mão pesada na punição dos homens que pratiquem estes atos. "Fazemos isso para mudar mentalidades e para que os homens percebam que este comportamento não pode ser considerado normal".

Empresas têm palavra a dizer na violência doméstica

Absentismo e falta de motivação são apenas dois dos aspetos económicos relacionados com a violência doméstica, um problema que continua a ser encarado numa perspetiva quase exclusivamente social. No entanto, "as empresas têm um papel muito importante neste contexto", disse ao DN Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, depois da participação na Mesa Ministerial do GSW, que decorreu à porta fechada. Durante a sua intervenção, a responsável pela pasta da igualdade, partilhou o projeto que o Governo desenvolveu, em parceria com um conjunto de empresas, para reforçar a proteção das vítimas de violência doméstica, durante a pandemia.

O confinamento, e o consequente isolamento, levaram muitas mulheres a ter que aguentar o seu sofrimento entre quatro paredes, devido ao corte com os mecanismos que existem na vida quotidiana para pedir ajuda, para ter informação, ou para trabalhar. "O espaço social e de trabalho é, muitas vezes, um espaço de proteção porque é aí que as mulheres podem recorrer a apoio, e esses espaços não estavam disponíveis porque estávamos confinados", explica Rosa Monteiro. Reconhecendo o risco, e pelas falhas que existiam nas redes de resposta e serviços, a secretária de Estado recorreu ao setor privada, estabelecendo uma parceria com várias empresas. É o caso da Vodafone, que criou uma linha de SMS que permitia receber pedidos de ajuda ou de apoio, e que contactava, pela mesma via, mulheres vítimas que, estando em casa com o agressor, não poderiam falar ao telefone. Em paralelo, revela Rosa Monteiro, as casas-abrigo foram equipadas com material informático para que as mulheres e crianças ali pudessem trabalhar e estudar, e feita uma parceria com SIBS, Mercadona e Sonae, para garantir o abastecimento de bens essenciais nessas casas. "Esta mobilização de entidades privadas e de empresas foi muito facilitadora do trabalho que fizemos de manter uma resposta completa, o que foi fundamental para conferir um sentimento de confiança, quer às pessoas no geral, quer às mulheres vítimas de violência doméstica", reforça.

O objetivo agora, revela a secretária de Estado, será trabalhar com mais empresas e ajudá-las a criar, internamente, mecanismos de apoio e de proteção para eventuais casos de violência doméstica com os colaboradores. "E esse é o nosso foco, envolver cada vez mais, em rede, todos os setores para que haja uma apreensão desta mensagem de que a prevenção e o combate à violência doméstica é um assunto de todas as entidades, e não só das polícias e das mulheres".

Combate à desigualdade

A globalização e a pandemia desmascaram e aumentaram as desigualdades entre homens e mulheres, e entre gerações. Estes temas são também a bandeira da campanha de Muriel Penicaud, embaixadora da OCDE e ex-ministra francesa do trabalho, candidata à direção-geral da International Labour Organization (ILO), uma das maiores agências mundiais das Nações Unidas, especializada nas questões do trabalho. O anúncio da candidatura e do apoio oficial do GSW, momentos antes da conversa com o DN, materializa o início da campanha que agora levará a embaixadora a visitar um conjunto de países para perceber os desafios com que se debatem ao nível do trabalho, e as oportunidades de mudança com que poderá contribuir, caso se torne a primeira mulher a chefiar a ILO, em março de 2022. A sua experiência profissional enquanto executiva e, mais tarde, Ministra do Trabalho coloca-a numa posição privilegiada para abraçar este desafio. "Estive envolvida em muitas reformas em França, incluindo sobre a igualdade de género, tive cargos executivos em várias empresas e com responsabilidade em 90 países, por isso a justiça social está-me no sangue", diz.

Se for eleita, conta ao DV, "quero reconstruir a confiança entre os membros da ILO - governos, sindicatos, empresários e trabalhadores - porque para criar diretivas é preciso confiar nas lideranças". Uma das partes do seu programa, caso seja eleita, será sobre justiça social para mulheres, mas também para o trabalho "porque a economia é para todos", explica. E a igualdade de género, acrescenta, "não é necessária apenas para as mulheres, mas também para os homens".

Vencer num mundo de homens

Sabine Kohleisen será, a partir de 1 de dezembro, diretora de recursos humanos do grupo Mercedes-Benz. Um cargo de elevada responsabilidade que a coloca entre os 20% de mulheres em cargos de topo na marca de automóveis alemã. Quando entrou na companhia, há 30 anos, o cenário era muito diferente, "mas conseguimos evoluir", diz em entrevista ao DV. Em 2006, a empresa definiu como objetivo aumentar a presença feminina nos três níveis mais elevados da hierarquia em 1% por ano, com a meta de chegar aos 20% em 2020. "O objetivo foi cumprido, mas agora queremos ir mais longe", garante. Contudo, admite, "não é fácil recrutar muitas mulheres para preencher as quotas", apesar das mudanças que a indústria automóvel sofreu ao longo dos anos e do facto da Mercedes-Benz ser, na sua opinião, uma empresa verdadeiramente diversa. "E a diversidade não é apenas de género, mas também de idade, de experiências profissionais ou formação, o que é muito importante para o grupo". Neste momento, em sete membros do conselho de administração da Mercedes-Benz, três são mulheres. "Queremos inspirar a partir do topo".