Setor dos serviços da China cresce ao menor ritmo em quatro meses

O setor dos serviços na China cresceu, em junho, ao ritmo mais lento desde abril de 2020, após ter desacelerado significativamente, em comparação com o mês anterior, segundo o jornal de informação económica Caixin.

De acordo com a Caixin, que reúne as estatísticas em colaboração com a consultora britânica IHS Markit, o índice de gestores de compras (PMI) do setor dos serviços fixou-se em 50,3 pontos, em junho, face aos 55,1 registados em maio.

Neste indicador, uma marca acima dos 50 pontos implica expansão e, abaixo, uma contração.

O PMI do setor dos serviços elaborado pela Caixin ficou pelo décimo quarto mês consecutivo em território positivo.

Segundo o economista da Caixin, Wang Zhe, a desaceleração foi impulsionada principalmente pelos subíndices que medem a atividade das empresas do setor e pelas novas encomendas, que foram afetados pelos recentes surtos de covid-19 na província de Guangdong, sudeste da China.

"O emprego no setor dos serviços ficou sob pressão. Os surtos, combinados com a fraca oferta e procura, prejudicaram o mercado de trabalho", explicou Wang sobre o subíndice do trabalho, que entrou na zona de contração pela primeira vez em quatro meses.

Os preços no setor dos serviços mantiveram-se "estáveis", em junho, devido ao abrandamento da pressão inflacionária, embora os custos para as empresas tenham subido, devido ao aumento das matérias-primas e da mão de obra.

"O sentimento do mercado permanece otimista, mas o indicador de expetativas de negócios caiu para o nível mais baixo em nove meses, em junho. Algumas das empresas pesquisadas ainda estão preocupadas com o estado da pandemia no país e a nível internacional num futuro próximo", disse Wang.

Muitas das empresas estão também confiantes de que a pandemia será controlada e que as condições de mercado e a procura global vão "renascer" no próximo ano.

A desaceleração do crescimento no setor dos serviços fez com que o PMI composto, que reúne medições com as empresas do setor manufatureiro, caísse de 53,8, em maio, para 50,6 em junho.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.974.841 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.