Sistema regulatório "falhou" ao evitar falência do Silicon Valley Bank nos EUA, diz vice da Fed

A falência do Silicon Valley Bank (SVB) no início do mês, nos Estados Unidos, é a demonstração de que o sistema regulatório bancário americano "falhou", disse esta quarta-feira, ao Congresso norte-americano, o vice-presidente da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, encarregado do setor, Michael Barr.

"Creio que cada vez que há uma falência bancária como esta, a direção do banco claramente falhou, os supervisores falharam e nosso sistema regulatório falhou", declarou Michael Barr à Comissão de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes.

"Creio que nós, como reguladores da instituição, temos responsabilidade", afirmou, por sua vez, o presidente da Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) -- o órgão que garante depósitos nos Estados Unidos --, Martin Gruenberg, na mesma audiência, em que também apontou responsabilidades aos administradores do agora falido banco do setor tecnológico.

Michael Barr, Martin Gruenberg e a subsecretária do Tesouro para Finanças Internas dos EUA, Nellie Liang, estiveram no Congresso pelo segundo dia consecutivo para falar das falências bancárias das últimas semanas.

O colapso do SVB no início de março, após uma corrida de depósitos, causou forte queda nas ações do setor bancário na bolsa. No total, três bancos caíram em dez dias nos Estados Unidos e, na Suíça, o Credit Suisse precisou ser absorvido por seu concorrente, UBS.