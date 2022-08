Sonatrach anuncia descoberta de uma nova reserva de petróleo

Reserva de petróleo localiza-se na Argélia © EPA/SASCHA STEINBACH

A empresa argelina de hidrocarbonetos Sonatrach anunciou esta quarta-feira a descoberta de uma nova reserva de petróleo com uma estimativa entre 48 e 150 milhões de barris de petróleo bruto.

"Esta descoberta ocorre 28 anos desde a última realizada naquela região de Sebaa em 1994", no centro-oeste do país, explicou a Sonatrach em comunicado.

A descoberta foi localizada a seis quilómetros do centro de processamento de Hassi Illatou, na província de Adrar, a segunda maior região da Argélia.

A empresa avaliou a descoberta como "muito encorajadora para continuar a atividade de exploração de hidrocarbonetos líquidos na região de Sebaa para garantir o abastecimento da refinaria de Adrar".

A estatal de hidrocarbonetos anunciou em julho outras três novas descobertas de gás e petróleo no sul do país do Magrebe, uma delas em associação com a gigante italiana Eni.