SWIFT, a última sanção?

O que é o SWIFT?

É um sistema mundial de comunicação entre bancos usado nas transferências financeiras internacionais. Foi criado em 1973, em Bruxelas, por uma associação de bancos e engloba atualmente 11 mil instituições financeiras de mais de 200 países.

Quais seriam as consequência da exclusão da Rússia?

Todas as transferências financeiras no âmbito económico e comercial deixariam de poder ser realizadas dentro deste sistema, com impacto sobre a atividade de grandes empresas e bancos. Quando o Irão foi excluído do SWIFT, em 2012, por causa do seu programa nuclear, terá perdido metade das suas exportações de petróleo e 30% do comércio internacional, segundo estimativas do think tank Carnegie Moscow Center.

O que explica a hesitação em tirar a Rússia do SWIFT?

Apesar do apelo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, secundado pelo Reino Unido, para que os bancos russos sejam excluídos do sistema, esta sanção não é apoiada pelos Estados Unidos nem pela Alemanha. Estes países são os que mais utilizam o SWIFT com os bancos russos, segundo Maria Shagina, do Carnegie de Moscovo, citada pela Reuters. Mas há também quem defenda que tirar a Rússia do SWIFT iria dar força a sistemas alternativos de comunicação bancária. A Rússia criou um, em 2014, quando anexou a Crimeia, mas é pouco utilizado.

E as empresas portuguesas, seriam afetadas?

Algumas empresas nacionais poderiam ser afetadas mas, explica Carlos Andrade, economista chefe do Novo Banco, não serão muitas, uma vez que as relações de Portugal com a Rússia não são significativas. Em 2021 exportaram-se apenas 180 milhões de euros para o país de Putin, 23 milhões do setor alimentar. Já as importações somaram mil milhões no ano passado, sobretudo de minérios. Portugal recebeu 300 milhões de euros de investimento russo em 2021, 290 milhões dos quais no setor imobiliário.