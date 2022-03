Tailândia proíbe compras com criptomoeda a partir de abril

© Justin TALLIS/AFP

Os pagamentos com criptomoeda vão ser proibidos na Tailândia a partir de 10 de abril, anunciou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do país.

Num comunicado, a comissão afirmou que os negócios no país deverão deixar de oferecer a possibilidade de pagar com criptomoedas e incluir a proibição nas condições de serviço e pagamento.

Entre os riscos, o regulador mencionou a instabilidade causada pela flutuação do valor destas moedas digitais, o cibercrime, a exposição de dados pessoais ou a utilização destes para lavagem de dinheiro.

A exceção à proibição é o investimento em criptomoeda, que continua a ser permitido.

A medida surgiu duas semanas depois da Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) ter proposto que os turistas russos, afetados pelas sanções impostas na sequência da invasão da Rússia na Ucrânia, pudessem efetuar pagamentos com criptomoeda.

A ideia foi rejeitada pelo governo, disse Yuthasak Supasorn, responsável da TAT.

Um relatório do Datareportal, plataforma que reúne dados e tendências, indica que a Tailândia é o país do mundo com mais detentores de criptomoeda, com 20,1% entre pessoas dos 16 aos 64 anos, seguindo-se Nigéria, Filipinas e África do Sul (19,4%), Turquia (18,6%), Argentina (18,5%), Indonésia (16,4%), Brasil (16,1%) e Singapura (15,6%).

"As criptomoedas são particularmente populares em economias em desenvolvimento, especialmente em países onde as moedas convencionais estão mais expostas a grandes flutuações dos preços", acrescentou o relatório publicado em janeiro.