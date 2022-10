Taxa de desemprego no Reino Unido cai para mínimo de 3,5% entre junho e agosto

© EPA/NEIL HALL

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Outubro, 2022 • 11:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu para 3,5% entre junho e agosto, o nível mais baixo desde 1974, de acordo com dados oficiais divulgados esta terça-feira pelo Office for National Statistics (ONS).

Num comunicado publicado esta terça-feira no seu 'website', o ONS revelou que o número de trabalhadores britânicos na folha de pagamentos aumentou em 69 mil entre agosto e setembro, para 29,7 milhões.

Apesar da queda da taxa de desemprego, os salários não subiram de acordo com o aumento do custo de vida, segundo o ONS, que informou que o valor de um salário regular caiu 2,9% numa altura em que a inflação se mantém perto de um máximo de 40 anos.

A taxa de emprego para o trimestre (junho a agosto) foi de 75,5%.

"A taxa de desemprego continua a diminuir e está agora no nível mais baixo em quase 50 anos", disse esta terça-feira David Freeman, responsável pelas estatísticas do mercado de trabalho do ONS.

"No entanto, o número de pessoas que não trabalham nem procuram trabalho continua a crescer, e o número dos que o afirmam devido a sofrerem doenças de longa duração atingiu um recorde", acrescentou Freeman.

"Embora o número de vagas de emprego permaneça elevado (...), agora diminuiu um pouco e há uma série de empregadores que dizem ter reduzido os períodos de recrutamento devido a uma série de pressões económicas", observou o responsável.

"Contudo, como o desemprego também é baixo, continua a haver mais vagas do que pessoas empregadas", acrescentou.