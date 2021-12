Taxa de desemprego recua em outubro na zona euro e na UE (Imagem de arquivo) © Igor Martins / Global Imagens

A taxa de emprego recuou, em outubro, para os 7,3% na zona euro e para os 6,7% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2020, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na zona euro a taxa de desemprego recuou para os 7,3%, face aos 8,4% de outubro de 2020 e os 7,4% de setembro.

Na UE, a taxa de desemprego diminuiu para os 6,7% na comparação homóloga (7,5%), tendo-se mantido estável quando comparada com setembro.

O Eurostat estima que, em outubro, havia 14.312 milhões de desempregados, dos quais 12.045 na zona euro.

No que respeita ao desemprego entre os jovens até aos 25 anos, este recuou para os 15,9% tanto na zona euro quanto na UE.

Na zona euro, o desemprego juvenil recuou quer face aos 16,1% de setembro, quer comparando com os 18,2% de outubro de 2020.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de 15,9% de outubro compara-se com a de 16% de setembro e a de 17,2% no mês homólogo.

Na UE, havia em outubro 2.905 milhões de jovens desempregados, dos quais 2.367 milhões na zona euro.