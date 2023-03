Taxa de ofertas de emprego mantém-se estável na zona euro e UE no 4º trimestre de 2022

© Paulo Jorge Magalhães / Global

A taxa de ofertas de emprego manteve-se estável no último trimestre de 2022 na Europa, permanecendo nos 3,1% na zona euro e recuando uma décima, para os 2,8%, na União Europeia, divulgou esta segunda-feira, 20, o Eurostat.

De acordo com os dados hoje publicados pelo serviço estatístico europeu, os 3,1% de ofertas de emprego nos países da moeda única comparam com uma taxa idêntica no terceiro trimestre do ano passado e representam uma subida em termos homólogos, já que no último trimestre de 2021 a taxa fixara-se nos 2,8%.

No conjunto dos 27 Estados-membros da UE, a taxa de ofertas de emprego de 2,8% representa um ligeiro recuo face ao trimestre anterior (2,9%), mas um avanço face aos 2,6% registados um ano antes.

Entre setembro e dezembro do ano passado, as maiores taxas de ofertas de emprego foram observadas na Áustria (4,6%), Bélgica e Países Baixos (4,5% cada) e as menores na Roménia e Bulgária (0,8% cada), enquanto em Portugal se fixou nos 1,5%, o que significa um ligeiro recuo face ao trimestre anterior (1,7%), mas um aumento de meio ponto percentual em termos homólogos (era de 1,0% no último trimestre de 2021).