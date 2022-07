Taxas de juro nos EUA sobem 75 pontos

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos © AFP

A Reserva-federal norte-americana (Fed) decidiu esta quarta-feira aumentar as taxas de juro em 75 pontos, a quarta subida este ano, foi anunciado. As taxas de referência vão agora situar-se entre 2,25% e 2,50%, o valor mais alto desde 2018, estando ainda previstos mais dois aumentos até ao final do ano.

O banco central dos EUA, liderado por Jerome Powell, justifica os aumentos dos juros para fazer face à inflação nos Estados Unidos que, em junho, superou os 9,1%.

"Os últimos indicadores de gastos e produção desaceleraram. No entanto, a criação de empregos permaneceu robusta nos últimos meses e a taxa de desemprego é baixa", assinalou, em comunicado, a Fed, após a reunião do comité da política monetária.

A subida está em linha com o que tinha sido perspetivado pelos analistas.

Em março verificou-se um aumento de 25 pontos base, passando para uma subida de 50 pontos base em maio e 75 em junho.

No mesmo documento, a reserva federal sublinhou que a guerra na Ucrânia está a provocar "enormes dificuldades", tanto ao nível humano como económico, criando uma "pressão adicional" sobre a inflação.

"O comité está altamente atento aos riscos inflacionários", referiu.

(Notícia atualizada às 20h00)