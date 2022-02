Tesouro norte-americano concretiza "medidas sem precedentes" contra sistema financeiro russo

Capitólio, Washington, EUA © NICHOLAS KAMM / AFP

"Os Estados Unidos tomaram medidas significativas e sem precedentes para responder à nova invasão da Ucrânia pela Rússia, impondo custos económicos severos que terão efeitos imediatos e a longo prazo na economia e no sistema financeiro russo", refere o Tesouro em comunicado.

Estas medidas, em parceria com aliados e parceiros, são dirigidas à infraestrutura central do sistema financeiro russo - incluindo todas as maiores instituições financeiras da Rússia e a capacidade de entidades estatais e privadas para angariar capital, tentando impedir ainda a Rússia de aceder ao sistema financeiro global.

As ações visam quase 80% de todos os ativos bancários na Rússia e "terão um efeito profundo e duradouro na economia e no sistema financeiro russos", assegura Washington no comunicado a que Lusa teve acesso.

Dando seguimento ao anúncio inicial de sanções feito pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, o Tesouro desenhou medidas contra as principais instituições financeiras da Rússia, incluindo sanções dos dois maiores bancos da Rússia e quase 90 subsidiárias de instituições financeiras em todo o mundo.

O Tesouro também sanciona elites russas e os seus familiares e impõe novas proibições relacionadas com dívida e angariação de capitais das grandes empresas estatais russas e das grandes instituições financeiras privadas.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou que estas ações "degradarão a capacidade da Rússia de projetar o poder e ameaçar a paz e a estabilidade da Europa", advertindo que "se necessário, os Estados Unidos estão dispostos a impor custos adicionais à Rússia em resposta às suas ações".

O setor dos serviços financeiros da Rússia é fortemente dominado por atores estatais que dependem do sistema financeiro dos EUA para conduzir as suas atividades comerciais, tanto na Rússia como internacionalmente.