Todos os navios que estavam em espera no Canal do Suez já fizeram travessia

Ever Given, no Canal do Suez

"O presidente da SCA [Autoridade do Canal do Suez], Ossama Rabie, anunciou hoje que todos os navios que esperavam no canal desde o encalhe do porta-contentores Ever Given tinham cruzado" o istmo de Suez, de acordo com um comunicado da autoridade.

O Ever Given, que tem bandeira do Panamá e é operado pela empresa Evergreen Marine Corporation, corresponde a quatro campos de futebol. Foi colocado novamente a flutuar na segunda-feira, após ter ficado imobilizado durante quase uma semana.

O porta-contentores foi rebocado para o Grand Lac Amer, no meio do Canal do Suez, e o tráfego foi retomado naquela mesma noite entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

Este incidente, inédito pela sua escala, interrompeu completamente o tráfego nesta rota marítima que liga a Ásia à Europa, e que representa mais de 10% do comércio internacional.

Segundo a SCA, ficaram presos no congestionamento 422 navios, carregados com 26 milhões de toneladas de carga.

Em 2020, quase 19 mil navios usaram o canal, o que dá uma média de 51,5 navios por dia, acrescentou a autoridade.