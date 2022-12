Trump critica Democratas pela divulgação de declarações fiscais

Donald Trump, ex-Presidente dos EUA © MANDEL NGAN / AFP

O ex-Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, criticou esta sexta-feir os Democratas do Congresso, depois de o Comité de Meios e Recursos da Câmara de Representantes ter divulgado as suas declarações fiscais.

"Os Democratas nunca deveriam ter feito isso. O Supremo Tribunal nunca o deveria ter aprovado e isso vai conduzir a coisas horríveis para muitas pessoas. A grande divisão da América será agora muito pior", condenou Trump na rede social Truth Social.

"As declarações fiscais mostram mais uma vez o quão orgulhosamente bem-sucedido tenho sido e como tenho conseguido usar a depreciação e outras deduções fiscais como um incentivo para criar milhares de empregos e estruturas e empresas magníficas", acrescentou o ex-Presidente na mensagem.

As milhares de páginas de documentos das declarações de impostos pessoais e comerciais do ex-Presidente, referentes aos anos fiscais de 2015-2020, foram obtidas pela comissão do Congresso após uma longa batalha jurídica.

De acordo com os documentos divulgados até agora, Trump pagou um milhão de dólares (cerca de 930 mil euros) em impostos federais sobre rendimentos em 2018 e 2019, em contraste com os 700 dólares (cerca de 650 euros) que pagou em 2017, não tendo liquidado quaisquer impostos em 2020, de acordo com um relatório governamental.

As declarações fiscais agora divulgadas confirmam a informação avançada pelo jornal The New York Times, em 2020, segundo a qual Trump tinha uma conta bancária na China - assim como noutros países estrangeiros, como no Reino Unido ou na Irlanda - vinculada à sua empresa de gestão hoteleira Trump International.

Perante a enorme quantidade de documentos, será necessário muito tempo para processar todas as informações, não sendo esperadas grandes revelações, mas podendo surgir dados adicionais sobre os negócios de Trump.