"Trump profanou os valores que fazem da América um farol". The Economist declara apoio a Biden

Revista The Economist apoia oficialmente Joe Biden nas eleições da próxima semana. © The Economist

Nos seus 177 anos de história a revista britânica (embora de dimensão internacional) The Economist toma agora, pela nova vez, uma tomada de posição em eleições para pedir que os norte-americanos escolham Joe Biden, em detrimento do atual presidente, Donald Trump.

O apoio faz capa da revista na edição que saiu esta quinta-feira (com o título "Porque tem de ser Biden"), onde a publicação argumenta que o democrata Biden "é um bom homem que pode restaurar a estabilidade e a civilidade da Casa Branca. Podendo, assim, iniciar a longa e difícil tarefa de reconstruir um país fragmentado".

Já sobre Donald Trump, os editores da revista não têm dúvidas: "Nunca procurou representar a maioria dos americanos que não votaram nele". Além disso acusam-no de pautar a sua atuação "com um padrão que alimenta as tensões raciais".

"Nos últimos quatro anos, Trump profanou repetidamente os valores, princípios e práticas que fizeram da América um paraíso para seu próprio povo e um farol para o mundo", é adiantado. A presidência de Donald Trump teve, assim, como principal característica "o seu desprezo pela verdade". "Todos os políticos prevaricam, mas o seu governo deu à América 'factos alternativos'. Nada do que o sr. Trump diz pode ser visto como fiável - incluindo as suas afirmações de que o sr. Biden é corrupto", explica a publicação.

Apesar de admitir que Biden não é perfeito, nem se pode esperar dele um milagre, a revista indica que "muito do que a ala esquerda do Partido Democrata não gostou nele nas primárias - que é um centrista, institucionalista e um construtor de consenso - torna-o um candidato anti-Trump equipado para reparar alguns dos danos dos últimos quatro anos."

Os editores admitem mesmo que uma vitória clara de Biden "vai beneficiar também os republicanos". "Porque uma disputa à tangente iria iniciar táticas de divisão e polarização racial, num beco sem saída para um país que se está a tornar mais diverso".

Esta é, assim, vista, como "uma escolha fatídica". A revista resume assim que o que está jogo "é a própria democracia do país": "Um caminho leva a um governo fragmentado, dominado por um chefe de Estado que despreza a decência e a verdade. O outro leva a algo melhor - algo mais verdadeiro para o que este jornal vê como os valores que fizeram da América uma inspiração para todo o mundo".

Trump é ainda descrito como "um presidente destrutivo" no seu primeiro mandato e, no segundo, espera-se que sejam revelados "os seus piores instintos". Biden é apresentado a sua antítese e, mesmo sem ter sucesso garantido, "entraria na Casa Branca com a promessa de um presente "com aquilo que de mais precioso as democracias podem oferecer: a renovação".

São várias as revistas que têm declarado o apoio ao candidato democrata Joe Biden, ao mesmo tempo que repreendem Trump.

Da Time à Scientific American contra Trump

A The Economist é apenas mais uma das várias revistas científicas e generalistas a apelarem oficialmente ao voto em Biden. No caso da revista Time, manifestou o seu apoio a um candidato pela primeira vez em 100 anos de história. A capa desse dia foi sem o logótipo típico no topo e, em sua substituição, apareceu a palavra "Vote", em referência às presidenciais de 3 de novembro.

Antes disso já a revista científica Scientific American também tinha apelado ao voto contra Trump, por "rejeitar a ciência" e ter dado uma resposta "desonesta e inapta à pandemia". Foi a primeira vez que apoiou um candidato nos 175 anos da publicação. Caso semelhante foi o da revista científica New England Journal of Medicine, que condenou a forma como a administração Trump lida com a pandemia. "Os atuais líderes são perigosamente incompetentes", indicou em editorial.

Apesar de Biden estar à frente das sondagens, há várias cautelas já que Hillary Clinton também liderava em 2016, mas acabou por perder para Trump no Colégio Eleitoral - embora até tenha vencido no voto popular.