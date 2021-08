Turismo 2021. Portugal espera pelos britânicos e Dubai pelos portugueses

Em 2020, foram apenas 2 milhões os turistas britânicos a visitar Portugal. Um valor muito abaixo do registado em 2019, que chegava aos 9,4 milhões.

Tudo dependerá da evolução da pandemia e o ritmo da vacinação a decorrer nos outros países, mas o setor turístico português espera conseguir já este verão recuperar os turistas perdidos durante o ano passado, especialmente os britânicos, afirma Ebury, a fintech especializada em pagamentos internacionais e câmbio de moeda.

Apesar do turismo interno já ter alcançado praticamente os números registados em 2019, segundo o fórum para a competitividade, o turismo de não residentes continua abaixo das expectativas e com menos 72% de dormidas contabilizadas no pré-pandemia.

Em 2020, do Reino Unido, principal país emissor de turistas fora da zona euro, chegaram a Portugal cerca de 2 milhões de passageiros, o que fica muito aquém dos 9,4 milhões registados em 2019. Porém, com o levantar da maioria das restrinções e o fim da quarentena imposta aos totalmente vacinados, o setor turístico português acredita que ainda este verão terá um maior retorno de turistas britânicos.

A valorização da libra pode igualmente atrair mais atenção britânica para Portugal como destino turístico- "O Reino Unido viu, no último ano, a libra valorizar face ao euro, o que implica melhores condições para os turistas deste país", explica Duarte Líbano-Monteiro, diretor regional da Ebury para a Europa do Sul.

Pelo contrário, o Brasil, outro dos países que antes da pandemia recebeu dos maiores números de turistas fora da zona euro, não será grande fonte de receitas para o setor turístico português, já que qualquer brasileiro não residente em Portugal tem de ficar 15 dias em isolamento profilático, para além de que a moeda brasileira, o Real, sofreu uma desvalorização face ao euro, durante o último ano.

Os portugueses, por sua vez, andam de olho em destinos sobretudo com praia. Entre eles, destaca-se o Dubai, as Caraíbas e o Zanzibar, que além de oferecerem vistas paradisíacas, são vantajosos para quem ganha em euros. O Cabo Verde e o México, apesar de não terem essa vantagem a nível do câmbio, podem ser também uma escolha a considerar pela valorização das suas divisas locais face à nossa moeda.

Em termos de condições sanitárias, o Dubai continua a ser uma das principais opções dos portugueses, devido ao baixo número de casos registados. Acrescentam-se ainda a Tailândia, a Geórgia e a Cróacia, países com um forte controlo da situação pandémica, bem como com variações cambiais favoráveis para quem compra em euros.