Turquia proíbe criptomoedas como forma de pagamento

O Banco Central da República da Turquia (CBRT) vai proibir, a partir do dia 30 de abril, o uso de criptomoedas como forma de pagamento. A informação foi avançada pelo Diário Oficial desta manhã de sexta-feira, que dá ainda nota de que o banco considera que estas moedas envolvem riscos significativos para as partes das transações.

Consequentemente, as instituições de pagamento e de dinheiro digital não poderão servir como mediadores que suportem a custódia, transferência ou emissão de cripto-ativos. No entanto, o novo regulamento não cobre as transações através de criptomoedas em bolsas ou para investimento como nova classe de ativos.

Nos últimos meses, o mercado das criptomoedas disparou na Turquia, à medida que os investidores começaram a utilizar as criptomoedas como forma de combate à inflação no país. Em março, a inflação atingiu 16,2%, o maior aumento dos últimos seis meses, superando a meta do banco central de 5%.

Quanto à situação de desemprego, os valores permanecem altos e rondam já os 13,4%, com as condições económicas cada vez mais instáveis. De acordo com a Chainalysis, os volumes de negociação na Turquia dispararam logo após o ex-presidente do banco central ser demitido. Entre o início de fevereiro e o final de março, os volumes negociados totalizaram valores na ordem dos 218 mil milhões de liras turcas, face aos 7 mil milhões de liras no mesmo período em 2020.