O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a prorrogação do acordo internacional sobre a exportação de cereais ucranianos, sem especificar a duração desta extensão, noticiou a AFP.

"Após conversações com ambas as partes, garantimos a prorrogação do acordo que deveria terminar a 19 de março", afirmou o líder turco num discurso emitido pela televisão.

Ancara tinha dito anteriormente que esperava uma prorrogação de 120 dias, enquanto a Rússia insistia num acordo de 60 dias.