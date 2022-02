Ucrânia formaliza pedido de adesão à União Europeia

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. © EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

A Ucrânia formalizou o pedido de adesão à União Europeia. O parlamento ucraniano partilhou a informação no Twitter, mostrando uma fotografia do presidente Volodomir Zelensky diante do documento.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.



This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc - Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022

Esta manhã o presidente reiterou o pedido à UE para que aceite o pedido da Ucrânia para integrar a União. "Estamos a dirigir-nos à UE relativamente à integração da Ucrânia sem demora através de um novo procedimento especial", disse Zelensky num discurso em vídeo, citado pela agência francesa AFP.