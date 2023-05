Ucrânia: Governo da Turquia afasta-se do programa de sanções contra a Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, descartou a possibilidade de Ancara vir a unir-se ao programa de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia.

Cavusoglu disse que o Governo de Ancara não vai juntar-se às sanções "unilaterais" contra Moscovo, tentando manter a postura de neutralidade em relação ao assunto, disse o chefe da diplomacia turca à estação de televisão Lider Haber.

Neste sentido, o ministro sublinhou que a Turquia vai continuar a "levar em consideração" os interesses do próprio próprio país, valorizando a prosperidade da Turquia, que este mês vai a eleições.

"Estamos a garantir o respeito pela Convenção de Montreux", disse Cavusoglu, referindo-se ao acordo internacional sobre o movimento marítimo nos Estreitos do Bósforo e Dardanelos, que regula a navegação de navios de guerra estrangeiros.

O chefe da diplomacia de Ancara criticou diretamente os comentários do principal opositor turco, Kemal Kiliçdaroglu, que admitiu recentemente dar "prioridade às relações com o Ocidente e não com o Kremlin" em caso de vitória nas eleições do próximo dia 14 de maio.

Para Cavusoglu, trata-se de uma afirmação incoerente porque, Kemal Kiliçdaroglu, acusou o ministro, disse no passado "que nada iria fazer para ameaçar as relações entre a Turquia e a Rússia".

No dia 14 de maio realizam-se eleições gerais e presidenciais na Turquia.